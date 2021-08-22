Шведская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года в лыжном личном спринте Стина Нильссон выиграла золотую медаль в спринте на чемпионате Швеции по летнему биатлону.

Гонка состоялась вчера, 21 августа.

Нильссон преодолела дистанцию за 22 минуты и 27,3 секунды. Она совершила два промаха в стрельбе из положения лёжа и была чиста в стрельбе из положения стоя.

Второе место в гонке заняла Эльвира Оберг, она уступила Нильссон 5,8 секунды, также совершив два промаха на рубежах: один стоя и один лёжа.

Третье место у олимпийской чемпионки по биатлону Ханны Оберг, та уступила лидеру 9,5 секунд, допустив один промах на втором огневом рубеже.

Напомним, Стина Нильссон перешла в биатлон из лыж в 2020 году.