Женская сборная России по волейболу начала встречу против команды Азербайджана рамках чемпионата Европы по волейболу среди женских команд 2021 года.

Игра проходит в Белграде на стадионе «Штарк Арена». Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Сборная России по волейболу пока провела на турнире один матч: в первом туре россиянками была обыграна сборная Франции со счётом 3:1 по партиям. Сборная Азербайджана успела провести уже два матча на этом турнире и обе встречи проиграла: на старте турнира азербайджанки уступили сборной Бельгии со счетом 0:3, а затем с таким же счетом проиграли команде Боснии и Герцеговины.

Сборные России и Азербайджана выступают в группе А, где также находятся Франция, Бельгия, Сербия и Босния и Герцеговина.