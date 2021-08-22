Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов оформил дубль в матче Российской Премьер-лиги впервые за три года.

Футболисту удалось дважды отличиться в матче против «Краснодара» в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Голы он забил на 7-й и 33-й минутах, оба — с передач Рифата Жемалетдинова. Матч продолжается в настоящее время, счет в игре 2:0 в пользу «Локомотива». Встреча проходит на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

Отметим, последний дубль в чемпионате России Федор Смолов оформил 30 апреля 2018 года. В то время Федор Смолов выступал за «Краснодар», а два мяча он отправил в ворота московского «Локомотива», футболистом которого является прямо сейчас.