Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о неудачах команды на старте сезона.

В своём «Инстаграме» Соболев сделал обращение к подписчиком, отметив, что он спортсмен, и его задача — играть в футбол, а у «Спартака» сейчас не лучшая ситуация, и нужную игру не показывает ни он, ни команда.

«Вы думаете, я, мы не переживаем? Я домой прихожу, и жена, ребёнок меня не узнают. Да, повторюсь, я играю не в свой футбол, все ждут от меня голов, яркой игры, этого сейчас нет. Но, выходя на поле, я стараюсь сделать все для победы команды», — написал Соболев, добавив, что понимает болельщиков, и их претензии оправданы.

По словам Соболева, он любит клуб и будет биться за команду и болельщиков всегда. «В этой команде нет равнодушных, все отдают себя этой команде, но бывают такие отрезки, и только мы можем решить эти проблемы, все вместе, как один кулак, как одно целое. Вперёд, «СПАРТАК»!» – написал Соболев.

«Спартак» набрал 7 очков за 5 туров на старте РПЛ сезона-2021/22.