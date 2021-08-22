Московский «Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче пятого тура чемпионата России по футболу в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба.

В первом тайме дубль в составе «Локомотива» оформил нападающий Федор Смолов. Сначала он отличился на 7-й, а затем на 33-й минуте встречи. В обеих атаках ассистентом Смолова выступил Рифат Жемалетдинов.

На 71-й минуте «Краснодару» удалось отыграть один мяч, его забил форвард Джон Кордоба. Результативную передачу на него отдал Виктор Классон.

Отметим, «Локомотив» пока идет на 2-3 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав столько же очков, сколько у петербургского «Зенита». «Краснодар» набрал за 5 туров всего 6 очков.