Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Йоханнес Бё высказался о перспективах шведской биатлонистки Стины Нильссон, которая ранее выступала в лыжах и выигрывала золото Олимпиады.

Слова Бё цитирует издание VG.

«Когда ты лучший в мире в своем виде спорта и выбираешь заняться чем-то другим – это заслуживает огромного уважения», — сказал биатлонист, добавив, что при смене вида спорта ты внезапно оказываешься в конце протоколов, и Стина осмелилась на это.

«Она будет одной из лучших в мире. Вопрос только в том, сколько времени это займет. На этот вопрос трудно ответить», — сказал Бё, добавив, что в биатлоне все быстро меняется, и от зимы к зиме биатлонисты показывают разные результаты.

Напомним, Стина Нильссон перешла из лыжных гонок в биатлон после сезона-2019/20.