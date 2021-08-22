Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в рамках 2-го тура розыгрыша Английской Премьер-лиги сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась вничью со счётом 1:1.

Первый тайм остался за хозяевами встречи: на 30-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред отправил мяч в свои ворота.

Во втором тайме «МЮ» все же удалось отыграться: на 55-й минуте гол забил Мэйсон Гринвуд с передачи Поля Погба.

Отметим, «Манчестер Юнайтед» впервые потерял очки в этом сезоне. В первом туре команда Уле-Гуннара Сульшера разгромила «Лидс». «Саутгемптон», наоборот, набрал первое очко в турнирной таблице, в первом туре клуб уступил «Эвертону».