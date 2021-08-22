Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказал позицию клуба по поводу ситуации с контрактом французского защитника Самуэля Жиго.

Слова Зеленова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«У «Спартака» и Жиго действует контракт, о сроках которого вы знаете. Если что-то в этом смысле изменится, мы сообщим на официальных ресурсах клуба», — заявил Зеленов.

Напомним, действующий контракт Жиго со «Спартаком» рассчитан до июня 2022 года и пока не продлен.

Не так давно к защитнику проявлял интерес итальянский «Торино», сообщалось, что стороны пока не сошлись на размере суммы компенсации за выкуп прав на футболиста. В СМИ сообщали информацию о трансфере Жиго примерно за 4 миллиона евро. Сейчас игроку 27 лет, в «Спартаке» он с 2018 года.