Российские фигуристы, чемпионы Европы и призёры чемпионата мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов поднялись на 2-е место в рейтинге ISU в парном катании.

Совсем недавно пара выиграла турнир Cranberry Cup в Бостоне, США. Это помогло им набрать рейтинговые очки и подняться выше в списке пар. Сейчас у Тарасовой/Морозова 2322 очка.

Возглавляют рейтинг китайские фигуристы Веньцзин Суй и Цун Хань с результатом в 2508 баллов. Тройку замыкает еще одна российская спортивная пара — действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они отстают от Тарасовой/Морозова всего на три балла — в их копилке 2319 очков.

Пятыми идут чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их результат в рейтинге — 2248 баллов.