Казанский «Ак Барс» стал победителем домашнего предсезонного турнира ТАНЕКО Кубок чемпионов, в финале обыграв петербургский СКА.

Игра прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась со счётом

В первом периоде «Ак Барс» вышел вперёд на 30-й секунде матча: Стивен Кемпфер отличился с передач Дмитрия Кагарлицкого и Артема Галимова. Затем на 14-й минуте встречи казанцы увеличили преимущество. Пер Линдхольм забросил шайбу с передачи Николая Коваленко.

Во втором периоде «Ак Барс» отличился в третий раз. На 30-й минуте шайбу забросил Кирилл Панюков. По передаче отдали Даниил Журавлев и Джордан Уил.

Третье место на турнире занял магнитогорский «Металлург»: в матче за бронзу команда оказалась сильнее уфимского «Салавата Юлаева».