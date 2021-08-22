Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался о поражении команды в матче с московским «Локомотивом» в 5-м туре чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Слова Гончаренко цитирует портал «Чемпионат».

«Можно было сыграть лучше, выиграть матч, но такой футбол. Все наши матчи, которые мы проиграли, разные», — отметил Гончаренко, добавив, что игра с «Химками» стала большим минусом для команды.

«Мы на лету перестраиваем команду, пытаемся внедрять новых игроков. Важно то, что мы не играли от обороны, пробовали провести атаки», — сказал Гончаренко, добавив, что при проигранном матче в любом случае можно говорить о тренерских промахах.

Напомним, «Краснодар» набрал в 5 турах РПЛ 6 очков, а в пятом туре проиграл «Локомотиву» со счетом 1:2.