Женская сборная России по волейболу обыграла команду Азербайджана в рамках группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди женских команд.

Игра прошла на стадионе «Штарк-Арена» в Белграде, Сербия. Российские волейболистки одержали победу в трех партиях, счет по сетам 25:16, 25:17, 25:13 в пользу команды Серджио Бузато.

Отметим, для сборной России это уже вторая победа подряд: в первом туре россиянки обыграли в четырех партиях француженок.

Сборная Азербайджана потерпела уже третье поражение в третьем матче на этом турнире. Ранее команда проиграла в матчах с Бельгией и с Боснией и Герцеговиной.

В следующем туре сборная России сыграет против команды Бельгии. Встреча состоится завтра, 23 августа, начало назначено на 18:00 по московскому времени.