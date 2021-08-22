Футбольный клуб «Нижний Новгород» проиграл «Ростову» в 5-м туре чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра состоялась на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт был открыт уже на 3-й минуте матча. Защитник «Ростова» Максим Осипенко отправил мяч в свои ворота. Затем на 36-й минуте встречи «Ростов» сумел сравнять счёт. Кэнто Хасимото забил гол с передачи Баштуша.

Победный мяч в этой встрече был забит лишь на 89-й минуте игры. Мяч в ворота после удара Николая Комличенко коснулся ноги защитника «Нижнего» Лукаса Масоэро.

Отметим, это первая победа в текущем сезоне РПЛ для «Ростова», до этого команда Юрия Семина набрала лишь одно очко. «Нижний Новгород» же потерпел второе поражение в чемпионате подряд.