Российский лыжник, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку на 15 километров на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.

Соревновательную дистанцию Большунов преодолел за 32 минуты и 24 секунды. Второе место — у ещё одного россиянина Алексея Червоткина (плюс 20 секунд от лидера), третье — у Александра Терентьева (плюс одна минута и 11 секунд). Таким образом, весь пьедестал оказался российским.

Также в этот день проводилась гонка на 10 километров среди женщин. Победу в гонке одержала россиянка Наталья Непряева, её результат — 24 минуты и 25,9 секунды. Второе место также заняла россиянка Мария Истомина (плюс 54 секунды от лидера). В тройку призёров также попала чешская лыжница Сандра Шуетцова (плюс 58 секунд от лидера).