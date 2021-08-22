Лондонский «Челси» обыграл «Арсенал» в матче второго тура Английской Премьер-лиге в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» при 97% вместимости арены и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Челси».

В первом тайме «Челси» обеспечил себе комфортное преимущество в два мяча. На 15-й минуте счёт в матче открыл Ромелу Лукаку с паса Риса Джеймса. Затем на 35-й минуте отличился и сам Рис Джеймс. Передачу на него отдал Мэйсон Маунт.

На 41-й минуте «Арсенал» мог получить право на пенальти, но после просмотра видеоповтора арбитр Пол Тирни не назначил одиннадцатиметровый удар.

После двух туров «Арсенал» остается без очков в турнирной таблице, «Челси» одержал в обоих турах по победе — в первом туре команда Томаса Тухеля обыграла «Кристал Пэлас».