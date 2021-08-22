Немецкий теннисист, олимпийский чемпион Александр Зверев высказался о грядущем финале «Мастерса» в Цинциннати», где он сыграет с Андреем Рублевым.

Слова Зверева цитирует официальный сайт ATP.

«Да, Рублёв по-настоящему играет в лучший теннис своей жизни. Он обыграл Медведева, который сейчас находится в невероятной форме», — сказал Зверев, добавив, что финальный матч будет и сложным, и весёлым.

По словам Зверева, он знает Рублёва с 11 лет. «Мы довольно долго были лучшими друзьями. Приятно видеть, какой долгий путь мы прошли, как играем вместе самые важные матчи и соревнуемся за величайшие титулы», — сказал Зверев.

Напомним, Александр Зверев в полуфинале обыграл Стефаноса Циципаса, Андрей Рублёв — Даниила Медведева.