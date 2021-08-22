Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Валерий Брагин высказался о выступлении команды на предсезонном турнире «ТАНЕКО Кубок Чемпионов» в Казани.

Слова Брагина цитирует пресс-служба КХЛ. Тренер поздравил «Ак Барс» с победой в турнире и отметил хорошую игру соперника.

«Мы быстро пропустили необязательные шайбы, соперник сыграл от счета, строго в обороне Нам есть над чем поработать перед стартом чемпионата», — сказал Брагин, добавив, что на турнире он хотел получить информацию практически по каждому игроку и сделал это.

«Что касается Хафизуллина, он в обойме, тренируется с командой, должен сыграть на домашнем турнире», — добавил Брагин.

Напомним, СКА проиграл «Ак Барсу» в финальном матче турнира со счетом 0:3.