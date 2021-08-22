Генеральный директор петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный высказался о трансферной кампании «Зенита» и уходе из клуба Кевина Пангоса.

Слова Церковного цитирует портал РИА Новости. По словам эксперта, только сезон покажет, успешной ли вышла трансферная компания клуба.

«Безусловно, тренерский фактор при переходах играет огромное значение. Одно из сильных качеств Паскуаля — это способность раскрыть, реализовать игрока по максимуму», — подчеркнул Церковный, добавив, что для Кевина Пангоса прошлый сезон был лучшим в карьере.

«Клуб сделал все, чтобы Кевин продолжил играть в Зените. Но у него есть цель, которая не позволила нам это сделать. Мы уважаем и понимаем любое решение этого игрока», — отметил Церковный.

Напомним, Кевин Пангос отказался от нового контракта с «Зенитом», поскольку рассчитывал продолжить карьеру в НБА.