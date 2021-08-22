Российский нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов объяснил, почему он стал много забивать в матчах за клуб.

Слова Смолова цитирует «Матч ТВ». По словам форварда, «Локомотив» сыгрался как команда, а также ему больше подходит схема с двумя нападающими.

«Я стал больше работать, больше уделяю дополнительным моментам внимания. После продолжительной травмы длительностью четыре месяца я изменил немного систему подготовки, тренировок, это принесло свои плоды», — сказал Смолов после матча с «Краснодаром» в РПЛ.

Отметим, сейчас Фёдор Смолов возглавляет список бомбардиров РПЛ, у него 5 голов в 5 матчах. В игре 5-го тура против «Краснодара» Смолов оформил дубль, который и принес команде победу в этой встрече.