Туринский «Ювентус» сумел победить «Удинезе» на старте нового розыгрыша чемпионата Италии по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Дачия Арена Фриули» в Удине и завершилась со счётом 2:2.

На третьей минуте встречи в матче отличился аргентинский форвард Пауло Дибала с передачи Родриго Бетанкура. На 23-й минуте «Ювентус» увеличил преимущество Хуан Куадрадо с передачи Пауло Дибалы.

Позднее «Удинезе» удалось отыграться. На 51-й минуте с пенальти счёт открыл Роберто Перейра. На 83-й минуте Жерар Деулофеу забил с передачи Стефано Окака. Гол засчитали после просмотра видеоповтора.

Форвард Криштиану Роналду вышел на поле лишь на 60-й минуте, сменив испанца Альваро Морату. Он забил гол в дополнительное время, но его отменили из-за офсайда.