Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась новым фото с подписчиками.

Новый снимок фигуристка выложила в «сторис». На нем Загитова стоит в чёрном обтягивающем спортивном костюме и смотрит в сторону.

В официальном фан-аккаунте спортсменки очень бурно отреагировали на новое фото. «Несите валидол!», «Как настоящая фотомодель», «Идеал красоты», — писали болельщики Загитовой в комментариях.

Напомним, Алина Загитова на данный момент принимает участие в постановке «Руслан и Людмила» Татьяны Навки в Сочи. Загитова исполняет роль Людмилы. Спортивную карьеру фигуристка приостановила в декабре 2019 года и пока к соревнованиям не возвращается.