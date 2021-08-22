Подмосковные «Химки» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева открыли счёт в матче уже на 16-й минуте. Отличился Денис Глушаков с паса Кемаля Адеми. На 30-й минуте «Рубину» удалось вернуть в матче паритет: мяч забил Дарко Йевтич с передачи Михаила Костюкова.

Этот матч стал заключительным в программе 5-го тура РПЛ в сезоне-2021/22.

Таким образом, «Рубин» вновь потерял очки и сейчас делит 2-4 место с петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» — у всех команд по 11 очков. Лидирует в таблице «Динамо». «Химки» пока расположились во второй части турнирной таблицы с 5-ю очками.