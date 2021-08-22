Футбольный клуб «Рома» обыграл «Фиорентину» на старте чемпионата Италии по футболу в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Олимпийский» в Риме и завершилась со счётом 3:1 в пользу римлян.

В первом тайме «Рома» вышла вперёд благодаря голу Генриха Мхитаряна с паса Тэмми Абрахама. Затем «Фиорентина» сравняла счёт: на 60-й минуте гол забил Никита Миленкович с передачи Эрика Пульгара.

Позднее «Рома» снова вышла вперёд. На 64-й минуте Жордан Верету забил первый мяч, а на 79-й — оформил дубль. Результативными передачами отметились Тэмми Абрахам и Эльдор Шомуродов.

В матче было два удаления: на 17-й минуте прямую красную карточку получил вратарь «Фиорентину» Бартломей Дронговский, а на 52-й минуте вторую жёлтую схлопотал Никола Дзаньоло из «Ромы».