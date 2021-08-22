Главные новости с матчдэя РПЛ, женского чемпионата Европы по волейболу и женского чемпионата мира по хоккею — в традиционном дайджесте за 22 августа:

«Химки» сыграли вничью с «Рубином». Отличились Глушаков и Йевтич

Подмосковные «Химки» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье и завершилась со счётом 1:1. Хозяева открыли счёт в матче уже на 16-й минуте. Отличился Денис Глушаков с паса Кемаля Адеми. На 30-й минуте «Рубину» удалось вернуть в матче паритет: мяч забил Дарко Йевтич с передачи Михаила Костюкова.

«Локомотив» обыграл «Краснодар» благодаря дублю Смолова

Московский «Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче пятого тура чемпионата России по футболу в сезоне-2021/22. Игра прошла на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба. В составе «Локомотива» дубль сделал Федор Смолов, а за «Краснодар» забил Джон Кордоба.

«Нижний Новгород» проиграл «Ростову» в 5-м туре РПЛ

Футбольный клуб «Нижний Новгород» проиграл «Ростову» в 5-м туре чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра состоялась на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В матче было два автогола: от игрока «Ростова» Максима Осипенко и футболиста «Нижнего» Лукаса Масоэро. Также за «Ростов» забил гол Кэнто Хасимото.

«Ак Барс» всухую обыграл СКА в финале турнира ТАНЕКО Кубок чемпионов

Казанский «Ак Барс» стал победителем домашнего предсезонного турнира ТАНЕКО Кубок чемпионов, в финале обыграв петербургский СКА. Игра прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась со счётом 3:0. В составе «Ак Барса» отличились Стивен Кемпфер, Пер Линдхольм и Кирилл Панюков.

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира по лыжероллерам. Непряева — первая на 10 км

Российский лыжник, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку на 15 километров на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя. На пьедестале почета также оказались Алексей Червоткин и Александр Терентьев. Победу в гонке у женщин на 10 км одержала россиянка Наталья Непряева, её результат — 24 минуты и 25,9 секунды. Второе место также заняла россиянка Мария Истомина.

Россия обыграла Азербайджан на чемпионате Европы по волейболу

Женская сборная России по волейболу обыграла команду Азербайджана в рамках группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди женских команд. Игра прошла на стадионе «Штарк-Арена» в Белграде, Сербия. Российские волейболистки одержали победу в трех партиях, счет по сетам 25:16, 25:17, 25:13 в пользу команды Серджио Бузато.

Россия победила Швейцарию на старте женского ЧМ по хоккею

Женская сборная России одержала победу над Швейцарией в стартовом матче группового турнира женского чемпионата мира-2021. Счет в матче 3:1 в пользу россиянок. У Швейцарии отличилась Алина Мюллер, а у России — Валерия Павлова, Виктория Кулишова и Мария Баталова.