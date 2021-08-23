Представитель Германии Александр Зверев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В финале третья ракетка турнира в двух сетах обыграл четвёртый номер «посева» россиянина Андрея Рублёва — 6:2, 6:3.

Матч продолжался ровно один час. Рублёв проиграл пять своих подач и один раз взял подачу соперника. Ему удалось сделать 11 подач навылет и ни разу не допустить двойную ошибку. У Зверева шесть эйсов и четыре двойных.

Зверев выиграл второй большой финал против россиянина в течение месяца. 1 августа он победил Карена Хачанова (6:3, 6:1) в финале олимпийского турнира в Токио и взял золотую медаль.

Рублёв второй раз в карьере играл в финале «Мастерс 1000». Впервые это произошло 18 апреля 2021 года в Монте-Карло. Тогда россиянин уступил Циципасу 3:6, 3:6. Для Зверева это девятый финал «Мастерс 1000», в предыдущих восьми он одержал четыре победы и потерпел четыре поражения.

Для Рублёва и Зверева эта встреча стала шестой в карьере. В первых четырёх поединках Зверев взял верх, не проиграв ни одного сета, но в их предыдущем поединке, в рамках мини-турнира 21 июня 2020 года, Рублёв одержал победу (4:2, 4:1).