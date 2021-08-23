Сборная России проиграла Канаде в матче группового турнира женского чемпионата мира по хоккею — 1:5. Первый период завершился нулевой ничьей. Во втором канадки забросили три безответных шайбы, отличились Сара Филье, Элла Шелтон и Эрин Эмброуз.

Вскоре после пропущенного гола тренеры россиянок заменили вратаря — вместо Надежды Морозовой на лёд вышла Анна Пругова.

В третьем периоде Мелоди Дауст и Ребекка Джонстон довели счёт до крупного. Россия ушла от разгрома на последней секунде матча. Ольга Сосина на 59:59 отыграла одну шайбу.

В стартовой встрече россиянки победили Швейцарию 3:1 и пока идут на третьем месте в группе A.

Напомним, что все пять участниц группы A проходят в четвертьфинал, куда также пробьются три лучших команды группы B. В предварительном раунде команды определят соперников по первому этапу плей-офф, который состоится 28 августа.

Чемпионат мира по хоккею среди женщин проводился 19 раз. 10 раз его выигрывала Канада, 9 — США, причем американки выиграли пять последних финалов подряд. В предыдущем розыгрыше впервые в истории в финале сошлись не две североамериканские сборные — США играли с Финляндией. Сборная России три раза завоёвывала бронзовые медали — в 2001, 2013 и 2016 году.