«Леванте» и «Реал» сыграли вничью в рамках второго тура чемпионата Испании по футболу — 3:3. Мадридцы открыли счёт на пятой минуте — отличился ветеран команды Гарет Бэйл. Для 32-летнего валлийца этот мяч стал первым в чемпионате Испании с 1 сентября 2019 года. После этого он отличился в составе «Реала» только один раз в Кубке страны, а сезон-2020/21 провёл на правах аренды в «Тоттенхэме», где отметился 16 мячами в 34 встречах.

До перерыва команды больше не забивали, зато уже на первой минуте второго тайма Рохер сравнял счёт. Через 11 минут Хосе Кампанья вывел «Леванте» вперёд. Винисиус Жуниор на 73-й минуте снова сделал счёт равным, но через шесть минут Робер Пьер вновь обеспечил преимущество «Леванте». На 85-й минуте Винисиус Жуниор оформил дубль и спас «Реал» от поражения.

На 87-й минуте в составе «Леванте» за фол последней надежды был удалён вратарь Айтор Фернандес. Всего минуту назад команда сделала последнюю пятую замену, и в ворота пришлось вставать защитнику Рубену Везу. За оставшееся время он не пропустил ни одного мяча и принёс «Леванте» ничью.