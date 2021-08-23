Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу «Ницца» — «Марсель» не был доигран, сообщает GFFN.

Всё началось с поведения болельщиков. На 75-й минуте фанаты «Ниццы» начали бросать разные предметы в игрока соперников Димитри Пайета, который готовился подавать угловой. Тот поднял бутылку и швырнул обратно на трибуну.

После этого болельщики выбежали на поле и вступили в потасовку с игроками «Марселя».

Игра была прервана, и примерно через час игроки «Ниццы» и судьи вернулись на поле. Однако футболисты «Марселя» отказались продолжать игру. Судья Бенуа Бастьен дал свисток о продолжении встречи, после чего сразу же объявил о её окончании.

За сыгранное время «Ницца» вела со счётом 1:0. На 49-й минуте Каспер Дольберг открыл счёт.

Судьба игры будет определена позднее. «Марселю» по регламенту грозит поражение.