Россиянка Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира в Чикаго. В игре первого круга 89-й ракетке мира удалось обыграть четвёртую «сеяную» Тамару Зиданшек из Словении. Счёт по сетам — 6:3, 1:6, 6:2.

Грачёва пять раз подавала навылет и пять раз допускала двойные ошибки, Зиданшек сделала два эйса и одну двойную. Россиянка смогла четыре раза выиграть подачу соперницы и трижды проиграла свою.

Матч длился 1 час 45 минут.

Во втором круге Грачёва встретится с победительницей игры между румынкой Аной Богдан и британкой Хизер Уотсон.