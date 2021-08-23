21-22 августа состоялись восемь матчей пятого тура чемпионата России по футболу. Тур оказался небогатым на голы: всего в двух встречах было забито по три мяча, в остальных – ещё меньше, а в общей сложности 16. Но при этом в чемпионате до сих пор не было зафиксировано ни одной нулевой ничьи. Из восьми встреч хозяева выиграли три, дважды уступили, ещё три раза игры завершались с ничейным счётом 1:1. Nevasport – о самых ярких событиях пятого тура РПЛ.

Матч тура. «Локомотив» — «Краснодар» – 2:1 (Смолов-2 – Кордоба)

Центральная игра тура состоялась в Черкизово. «Локомотив» лихорадит от бесконечных новостей о продаже ведущих игроков, что не особо влияет на качество игры команды. Железнодорожники идут в тройке лидеров и остаются одной из трёх команд, не потерпевших ни одного поражения. Главным героем встречи стал Фёдор Смолов, оформивший дубль в ворота бывшей команды ещё в первом тайме. Форвард вышел в лидеры гонки бомбардиров, подтвердив правомерность вызова в сборную на первые матчи под руководством Валерия Карпина. Кроме Смолова, с бывшими одноклубниками встретился и Гжегож Крыховяк, который вывел «Краснодар» на поле с капитанской повязкой. В первом тайме он был очень активен и неоднократно вынуждал экс-партнёров фолить на нём. Виталий Лисакович и Рифат Жемалетдинов даже схватили по жёлтой карточке. Правда, в целом игра стала не лучшей в карьере поляка.

Во второй половине за кубанцев снова забил новичок команды Джон Кордоба. У форварда уже четыре мяча в пяти играх, и он потихоньку заставляет фанатов «быков» забыть об ушедшем Маркусе Берге. Правда, результатам «Краснодара» пока это не очень помогает: команда идёт в нижней части таблицы с тремя поражениями в пяти играх.

Герой тура. Константин Тюкавин. «Урал» — «Динамо» — 0:1 (Тюкавин)

Титул лучшего игрока тура хочется отдать автору дубля Смолову, но мы выделим другого форварда сборной России. Новичок национальной команды Константин Тюкавин также решил подтвердить вызов делом и стал автором единственного мяча бело-голубых. Примечательно, что ассистировал ему другой юный «сборник» — 18-летний Арсен Захарян.

Этот гол позволил «Динамо» обойти «Зенит» и вырваться в единоличные лидеры таблицы. Сандро Шварц явно создаёт перспективную «банду», а вот Шалимов с «Уралом» пока выглядят главными кандидатами в ФНЛ. Кажется, уход Матвеева был явно поспешным решением, не говоря уже о назначении не самого успешного специалиста.

Рекорд тура. Игорь Акинфеев. ЦСКА – «Ахмат» — 2:0 (Яковлев, Эджуке)

ЦСКА под руководством неопытного Алексея Березуцкого продолжает набирать ход. В очередном туре красно-синие одержали непростую победу над «Ахматом». Дебютный мяч забил юниор команды Владислав Яковлев на 71-й минуте, а через четыре минуты Чидера Эджуке совершил великолепный проход, увенчавшийся прицельным ударом с дальней дистанции.

Но внимание фанатов привлек не первый гол 19-летнего форварда и не шедевр нигерийца. Капитан команды Игорь Акинфеев установил историческое достижение. 35-летний голкипер провёл 490-й матч в чемпионате России по футболу и побил рекорд многолетнего партнёра по ЦСКА Сергея Игнашевича (489). Кстати, тройку «гвардейцев» чемпионата России замыкает нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак (456). При этом все свои встречи голкипер отыграл в составе одного-единственного клуба. Вторым по данному показателю является многолетний зенитовский голкипер Вячеслав Малафеев (328). Никто, кроме них, не провёл более 300 матчей в РПЛ, не меняя при этом команду.

Дебютировал Акинфеев в ЦСКА ещё в 2003 году в 17 лет и с тех пор никому не уступал место в воротах, лишь дважды выбывая из-за серьёзных травм.

Ветеран тура. Денис Глушаков. «Химки» — «Рубин» — 1:1 (Глушаков – Йевтич)

При всей легендарности Акинфеева титул ветерана тура достанется другому. Давно в прошлом времена, когда центр поля сборной России был немыслим без Дениса Глушакова. Хавбек не вызывается в национальную команду с начала 2018 года и не попал на домашний чемпионат мира. А заодно успел стать козлом отпущения для вечно недовольных фанатов «Спартака», сесть в резерв, вернуться в основу, потерять капитанскую повязку, вообще покинуть столичный клуб, сменить две команды, пережить болезненный развод и «банный» скандал…

Но после не самого успешного сезона в составе «Ахмата» хавбек словно заново расцвёл. Возможно, причиной стали новые отношения: Глушаков сошёлся с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко, ради неё перебрался поближе к Москве, а в марте 2021 года стал отцом.

В этом сезоне Глушаков окончательно вышел на первый план в «Химках», руководит игрой команды в центре поля и не забывает в 34 года забивать голы. Вот и в игре с «Рубином» ветеран открыл счёт уже на 16-й минуте. И хоть удержать победу химчанам не удалось, они отобрали очки у сильного соперника и не дали тому выйти в лидеры РПЛ.

Недаром на вопрос о возвращении Глушакова в сборную, Валерий Карпин не дал однозначного ответа.

Кстати, среди действующих футболистов Глушаков занимает четвёртое место по матчам за сборную России (57). Больше него отыграли лишь завершивший международную карьеру Акинфеев (111), остающийся без клуба 38-летний Юрий Жирков (105) и часто травмированный Алан Дзагоев (59).

Открытие тура. Иван Сергеев. «Крылья Советов» — «Сочи» — 1:0 (Сергеев)

Этот матч – ещё один претендент на сенсацию тура. Однако «Сочи» в этом сезоне лихорадит не по-детски. Команда может проиграть новичку РПЛ «Нижнему Новгороду» (0:1) и разнести крепкие «Химки» (3:0). Главным же творцом самарской победы стал рекордсмен ФНЛ Иван Сергеев, который в прошлом сезоне наколотил во втором по силе дивизионе целых 39 мячей.

Когда нападающий вхолостую провёл два стартовых тура, некоторые скептики уже начали писать: а вы его ещё в сборную летом сватали.

Но дебютного гола в РПЛ Сергееву оставалось ждать совсем недолго: он реализовал пенальти в третьем туре против «Арсенала» (1:2) А после этого понеслось: сперва мяч в ворота голкипера сборной Юрия Дюпина в игре с «Рубином» (1:1) и первое очко самарцев в сезоне. А затем и первая победа с голом в ворота участника еврокубков (пусть теперь уже бывшего участника) «Сочи». Сергеев забивает три тура подряд, и, кажется, разговоры про сборную снова становятся актуальными. Особенно на фоне игры другого нападающего с фамилией на «С».

Разочарование тура. Александр Соболев. «Арсенал» — «Спартак» — 1:1 (Хлусевич – Понсе)

На «Спартак» в этом сезоне пока что больно смотреть. Игра у команды не идёт, очки набираются натужно, а весь голевой потенциал команда, кажется, выработала на предсезонном Кубке Париматч премьер, наколотив 13 мячей в трёх играх.

Когда стартовали официальные матчи, голевая прыть «Спартака» куда-то испарилась. Красно-белые забили всего четыре мяча в пяти играх, хуже результат только у «Урала» (один гол). И главным разочарованием команды пока является Александр Соболев.

Когда сборную России возглавил Валерий Карпин, спартаковские фанаты обрадовались: столь ненавистный ими Артём Дзюба наверняка уйдёт, с учётом его натянутых отношений со специалистом. И значит в атаке будет играть его дублёр Соболев!

Не тут-то было. В первом созыве Карпина не оказалось ни Дзюбы, ни Соболева. И абсолютно закономерно. Первый впервые за четыре гола не забил в шести стартовых играх сезона, а на счету второго только реализованный пенальти в матче с «Крыльями».

Хуже того, Руй Витория видит, что Соболев далёк от идеальной формы, и уже в третьей игре подряд выпускает его лишь на замену. В поединке со скромным «Арсеналом» нападающий получил полчаса игрового времени, но почти никак себя не проявил.

«Спартак» снова теряет очки, и перед Лигой Европы за клуб становится по-настоящему тревожно.

Соболев после очередного провала написал эмоциональный пост, в котором рассказал, как он бьётся за «Спартак», но только вот эмоциональные посты голов не добавляют.

Дебют тура. Клаудиньо. «Уфа» — «Зенит» — 1:1 (Агаларов – Малком)

Ещё один неожиданный результат был зафиксирован в Уфе, где потерял очки «Зенит». Новоявленный олимпийский чемпион Малком забил первый гол в сезоне на десятой минуте. Подопечные Алексея Стукалова отыгрались в середине второго тайма после грубой ошибки Вилмара Барриоса у своей штрафной.

Но самым примечательным моментом игры стал дебют ещё одного новоявленного победителя Олимпийских игр Клаудиньо. Хавбек провёл на поле все 90 минут и стал одним из самых активных игроков встречи. В концовке он едва не принёс «Зениту» победу, но опытный Александр Беленов отразил удар в упор. Подробнее о дебюте Клаудиньо можно прочитать в материале Nevasport.

Дуэль тура. Кержаков — Сёмин. «Нижний Новгород» — «Ростов» — 1:2 (Осипенко-автогол – Хасимото, Масоэро-автогол)

Одна из самых любопытных дуэлей состоялась в Нижнем Новгороде, где Александр Кержаков, самый молодой тренер РПЛ после Алексея Стукалова, встречался с самым опытным – Юрием Сёминым. Разница в возрасте между двумя наставниками – 38 с половиной лет, Кержаков годится оппоненту едва ли не во внуки. Для сравнения: Сёмин в 1982 году начал тренерскую карьеру в «Кубани», Кержаков в 1982 году начал жизненную карьеру в роддоме.

После нескольких сенсаций на старте сезона нижегородцы немного забуксовали и проиграли два домашних матча подряд. Однако снова новички РПЛ дали серьёзному сопернику бой. «Нижний» открыл счёт уже на третьей минуте: мяч влетел в ворота сборника Алексея Песьякова от ноги Максима Осипенко. Кенто Хасимото ответил голом ещё в первом тайме. Во втором нижегородцы бились как львы и были близки к ничьей. Увы, хотя бы очко легенда «Зенита» добыть не смог. На 88-й минуте мяч рикошетом от Лукаса Масоэро влетел в сетку Артура Нигматуллина, и Кержаков остался ни с чем.

Юрий Сёмин одерживает первую победу с «Ростовом», а сам «Ростов» — первую победу в сезоне. При этом доначне находятся сейчас в зоне стыков и делят последнюю строчку по пропущенным мячам с «Арсеналом» (по 11).

Гол тура. Дарко Йевтич. «Химки» — «Рубин» — 1:1 (Глушаков – Йевтич)

В пятом туре голов было совсем немного – в среднем по два на матч. Но и среди них нашлось немало красивых. Зенитовец Малком перед своим эффектно обработал мяч, первый мяч Смолова стал результатом эффектной комбинации, наконец Эджуке удался классный проход. Но приз мы отдадим Дарко Йевтичу. Михаил Костюков в борьбе на правом фланге отдал в центр на Йевтича, швейцарец первым касанием подработал мяч, а вторым нанёс шикарный удар из-за штрафной практически в девятку.

Шестой тур РПЛ стартует 26 августа матчем «Уфа» — «Крылья Советов», начало – в 16:30 по Москве. «Зенит» в тот же день примет ЦСКА. Центральная игра тура начнётся в 20:45. После окончания тура команды уйдут на двухнедельный перерыв в связи с матчами сборных. Седьмой тур пройдёт уже после закрытия трансферного окна в Европе (в основном 31 августа) и России (7 сентября).