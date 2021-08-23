Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал понять, что готов вернуться в сборную России по футболу. 34-летний хавбек накануне отличился в матче пятого тура чемпионата России против «Рубина» (1:1). На его счету два мяча в пяти играх сезона. В национальную команду игрок не вызывался с марта 2018 года.

«С Карпиным не общались, не видел его, — цитирует ТАСС Глушакова. — Я готов выступать за сборную России, есть статистика для этого. Есть мои голы, можно сравнивать мою игру с любым полузащитником на протяжении трех лет. Кто-то говорит, что я старый, но это все пыль в глаза болельщикам и людям, которые футбол смотрят на кухне, у дивана».

Среди действующих футболистов Глушаков занимает четвёртое место по матчам за сборную России (57). Больше него отыграли лишь завершивший международную карьеру Игорь Акинфеев (111), 38-летний Юрий Жирков (105), остающийся пока без клуба, а также Алан Дзагоев (59).