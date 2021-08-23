Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о бомбардирских успехах Фёдора Смолова. Нападающий «Локомотива» накануне оформил дубль в матче 5-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1) и вышел в лидеры гонки бомбардиров с пятью мячами.

«Смолов — просто молодец! Его явно не хватало на Евро! Эх, Станислав, взял бы Фёдора, глядишь, и Карпин был бы в «Ростове», — написал Губерниев в Телеграм-канале.

Смолов не попал в заявку сборной России на Евро-2020. Россияне заняли последнее место в группе и не прошли в плей-офф. После этого с поста главного тренера был уволен Станислав Черчесов. Его место занял Валерий Карпин, который сперва решил совмещать должности в сборной и «Ростове», но покинул клуб после двух поражений на старте сезона.