Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал игру новичков команды Тэмми Абрахама и Эльдора Шомуродова в стартовом туре серии A против «Фиорентины» (3:1). Английский форвард вышел в стартовом составе и отметился двумя голевыми передачами. На 69-й минуте его заменил узбекский нападающий Шомуродов, который также отдал голевой пас.

«Шомуродов может сыграть слева или в дуэте с Абрахамом, — цитирует Football Italia Моуринью. — Сейчас никто из них не находится в оптимальной форме, поэтому я использовал Пеллегрини под нападающим. Шомуродов очень опасен на свободном пространстве, Абрахам является в большей степени ориентиром».

Шомуродов перешёл в «Рому» летом после одного сезона в «Дженоа». До этого он четыре года выступал за «Ростов». Игра с «Фиорентиной» стала для него первой в составе римлян в серии A. До этого он уже отличился в дебютном матче — игре отборочного турнира Лиги чемпионов против «Трабзонспора» (2:1), а также забивал в товарищеских предсезонных встречах с «Раджа Касабланкой» (5:0) и «Бетисом» (5:2).