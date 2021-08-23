Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил вызов полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева на ближайшие матчи национальной команды. 31-летний хавбек в нынешнем сезоне провёл четыре неполных матча в РПЛ и отдал один голевой пас.

«С Дзагоевым встречался. Он может быть включен в состав», — цитирует ТАСС Карпина.

В опубликованном ранее списке игроков сборной на сентябрьские игры отборочного турнира ЧМ-2022 Дзагоев отсутствовал. Россия сыграет дома с Хорватией (1 сентября), на выезде с Кипром (4 сентября) и снова дома с Мальтой (7 сентября). Игры станут первыми для сборной России под руководством Валерия Карпина.

Дзагоев не играл в национальной команде с чемпионата мира-2018, в последние сезоны он регулярно испытывает проблемы с травмами. Всего за сборную он провёл 59 матчей и забил 9 мячей с 2009 по 2018 год. По числу игр за национальную команду хавбек занимает третье место среди действующих футболистов. Больше него отыграли только завершивший международную карьеру Игорь Акинфеев и 38-летний Юрий Жирков, остающийся пока без клуба.