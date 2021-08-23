Российская фигуристка Мария Сотскова проведёт сборы для взрослых любителей. Пройдут они в с 23 по 21 октября в Санкт-Петербурге. В программу включены занятия на льду, общефизическая и специальная физическая подготовки, а также хореография.

Как сообщает Инстаграм isa_skaters, в программе мероприятий:

— обучение и совершенствование техники прыжков;

— совершенствование техники скольжения;

— обучение технике вращений;

— совершенствование специальной и общей физической подготовки;

— хореографическая подготовка, растяжка.

Сотсковой 21 год, она четырежды завоевала медали первенства России среди юниоров, становилась бронзовым и серебряным призёром взрослых чемпионатов России, занимала вторые места в финале «Гран-при»-2017/18, юниорского ЧМ, юношеских Олимпийских игр и юниорского «Гран-при». Также она приняла участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где стала восьмой.

В марте стало известно, что Сотскова получила десятилетнюю дисквалификацию за допинг и подделку медицинских документов. Срок отстранения начинается с 6 апреля 2020 года. Ранее фигуристка объявила о завершении карьеры, но не уведомила об этом официально и числилась действующей спортсменкой.