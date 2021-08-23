Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в жёсткой форме высказался о бывшей жене Алане. Пара развелась в апреле, Алана Мамаева обвинила бывшего мужа в измене. При этом сейчас между супругами идёт судебный процесс.

«Развелись мы в апреле, и могу сказать откровенно: ни разу за весь этот период я не пожалел об этом решении. Я не хотел ее слышать, у меня в тот момент появилось настолько сильное отвращение, — приводит sport24 Мамаева. — Иногда такое ощущение, что я просто столкнулся с дьяволом».

Также хавбек заявил, что ничего не хочет с ней делить и «пусть она заберёт абсолютно всё». Ранее Алана заявила, что Павел Мамаев хочет забрать себе их дочь и взыскать алименты.