Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в эфире канала «Россия 24» подтвердил, что в организации предложили клубам РПЛ отказаться от лимита на легионеров.

Ранее в прессе появилась информация, что РФС направил клубам премьер-лиги письма со списком предложенных реформ чемпионата. Одна из них — лимит на легионеров, по которому клубы должны были определиться до 20 августа.

Лимит на легионеров действует в Российской премьер-лиге с 2005 года. С прошлого сезона работает схема «8+17» (не больше восьми иностранцев в заявке на чемпионат, без ограничения их числа на поле).

Напомним, что в ФНЛ действует лимит «не больше четырёх иностранцев в заявке», а в ФНЛ-2 (экс-ПФЛ) легионерв запрещены.