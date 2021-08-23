Агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинёв подтвердил информацию об интересе к его клиенту со стороны ЦСКА и «Зенита». На вопрос «Спорт-Экспресса», останется ли хавбек в составе железнодорожников, агент сказал: «Это не мне решать» и «не могу точно сказать, не знаю». Дальнейшее интервью Шпинёва также вышло немногословным:
— Разговоры есть?
— Да, есть.
— В России? Или в Европе?
— Да, в России.
— ЦСКА и «Зенит»?
— Да.
— Какова вероятность, что это к чему-то приведет?
— Прогнозов строить не могу.
При этом агент также раскритиковал медицинскую службу «Локо», заявив, что медштаб клуба «возглавляет Иуда».
Миранчук — воспитанник «Локомотива» и провёл в составе железнодорожников всю карьеру, кроме сезона-2016, который отыграл в эстонской «Левадии» на правах аренды. В начале этого года хавбек потерял место в основном составе. В нынешнем сезоне он четырежды выходил на замену в середине второго тайма в матчах РПЛ и отметился одним голевым пасом, также на его счету полчаса в игре за Суперкубок России против «Зенита» (0:3).
Напомним, что осенью прошлого года брат-близнец Антона Миранчука Алексей перешёл из «Локо» в «Аталанту».
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