Агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинёв подтвердил информацию об интересе к его клиенту со стороны ЦСКА и «Зенита». На вопрос «Спорт-Экспресса», останется ли хавбек в составе железнодорожников, агент сказал: «Это не мне решать» и «не могу точно сказать, не знаю». Дальнейшее интервью Шпинёва также вышло немногословным:

— Разговоры есть?

— Да, есть.

— В России? Или в Европе?

— Да, в России.

— ЦСКА и «Зенит»?

— Да.

— Какова вероятность, что это к чему-то приведет?

— Прогнозов строить не могу.

При этом агент также раскритиковал медицинскую службу «Локо», заявив, что медштаб клуба «возглавляет Иуда».

Миранчук — воспитанник «Локомотива» и провёл в составе железнодорожников всю карьеру, кроме сезона-2016, который отыграл в эстонской «Левадии» на правах аренды. В начале этого года хавбек потерял место в основном составе. В нынешнем сезоне он четырежды выходил на замену в середине второго тайма в матчах РПЛ и отметился одним голевым пасом, также на его счету полчаса в игре за Суперкубок России против «Зенита» (0:3).

Напомним, что осенью прошлого года брат-близнец Антона Миранчука Алексей перешёл из «Локо» в «Аталанту».