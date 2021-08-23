Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин назван худшим пилотом первой половины сезона «Формулы-1» по версии фанатов. В голосовании болельщиков издания Race Fans Мазепин занял последнее место.

Российский гонщик дебютировал в «Королевских гонках» в этом сезоне и не набрал пока ни одного очка. Ранее журналисты The Race также поставили Мазепина на последнее место с оценкой 3,0.

Партнёр Мазепина по команде, сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер, также не набрал пока ни одного очка в дебютном сезоне и занял 18-е место из 20 гонщиков. По версии издания он стал 17-м с оценкой 4,7.

Победу в обоих рейтингах одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Голландский гонщик идёт вторым в личном зачёте. Действующий чемпион и лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон занял в обоих рейтингах третье место, а вторым назван Лэндо Норрис из «Макларена».