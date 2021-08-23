Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России сообщает о том, что в стране за последние сутки было выявлено 19 454 новых случая заболевания Covid-19.

В общей сложности за время пандемии в России было сделано 175,5 миллиона тестов на коронавирус. Из них выявлено 6 766 541 случаев заболевания. Выздоровело уже 6 034 867 человек, ещё 176 820 пациентов стали жертвами болезни.

В Москве за сутки стало известно о 1458 новых случаях, в Санкт-Петербурге — 691 новый случай заболевания, впервые за долгое время Северную столицу обошла Московская область. В ней выявлено 1187 новых зараженных. 221 заражение зафиксировано в Ленинградской области.

Согласно общей статистике, в мире уже известно о более чем 212 миллионах случаев заражения коронавирусом. По последним данным Worldometers скончались 4 446 642 человека.