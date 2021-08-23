На церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио пронесут флаг Афганистана в знак солидарности со спортсменами страны, которые не смогут принять участие в соревнованиях, сообщает Inside the Games со ссылокй на Эндрю Парсонса.

Знаменосцем будет представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Сборная Афганистана не поедет на Паралимпиаду-2020 из-за ситуации в стране. Паралимпиские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Напомним, что запрещённое в России движение «Талибан» в начале августа установило контроль над большей частью Афганистана. 15 августа боевики вошли в Кабул. Многие афганцы в экстренном порядке бежали из страны.