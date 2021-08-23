Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что для неё самой близкой подругой остаётся её сестра Сабина. По словам фигуристки, сестра всегда оказывает ей поддержку.

«Моя самая любимая и близкая подруга – это сестра Сабина. Мы всю жизнь вместе! — цитирует Puma.ru Загитову. — Она меня поддерживает каждый день, говорит добрые слова поддержки, если у меня что-то не получается. Радуется всем моим достижениям и с большим желанием воплощает разные идеи вместе со мной. Иногда даже учит меня, как быть в той или иной ситуации, и я к ней прислушиваюсь. А как мы любим потанцевать и подурачиться!»

Алина Загитова официально не завершала карьеру, но не принимает участия в соревнованиях с конца 2019 года. В этом сезоне она не была включена в состав сборной России.