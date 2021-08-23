Клубы Российской премьер-лиги в эти минуты принимают участие в общем собрании, где обсуждается, в частности, вопрос лимита на легионеров. Как сообщает «РБ-Спорт», «Рубин» высказался за полную отмену лимита. Большинство клубов, однако, предлагают оставить лимит, но смягчить его до «10+15» (не больше 10 иностранцев в заявке на сезон). Несколько лет назад подобная схема уже предлагалась, и исполком даже за неё голосовал, но после критики Алексея Миллера и тогдашнего главы РФС Виталия Мутко было решено ужесточить лимит до «6+5» (не больше шести иностранцев).

С самым необычным предложением выступил один из клубов, который не называется. Он предложил установить тариф, по которому можно выкупить место легионеров. То есть, при определенном формате лимита клуб, который имеет потребность в иностранце, может выкупить одно или несколько мест у другого клуба, который этой потребности в легионерах не испытывает. Цена такого выкупа пока неизвестна.

С лета 2020 года в РПЛ действует лимит «8+17» (не больше восьми иностранцев в заявке на сезон).