Три российских футболиста попали в сотню лучших футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Первое место в топ-100 занял полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри. 18-летний испанец в прошлом сезоне провел 73 матча за национальную, олимпийскую команды и клуб.

В тройку лидеров вошли 19-летние Мэйсон Гринвуд из «Манчестер Юнайтед» и Райан Гравенберх из «Аякса».

35-м в рейтинге стал Арсен Захарян из московского «Динамо». В прошлом сезоне на его счету 13 матчей, 3 мяча и 4 передачи во всех турнирах.

Хавбек ЦСКА Максим Мухин занял 61-е место. В прошлом сезоне он выступал за «Локомотив» (15 игр) и принял участие в Евро-2020.

Наконец одноклубник Захаряна форвард Константин Тюкавин расположился на 92-й строчке. На его счету 17 игр, 4 гола и 3 передачи в сезоне-2020/21.

Также стоит отметить попадание в рейтинг украинца Ильи Забарного. Защитник киевского «Динамо» занял 19-место в таблице.