Состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги, на котором обсуждались, в частности, вопрос лимит на легионера и формат чемпионата. Как сообщает «РБ-Спорт», большинство клубов высказались за «плавный чемпионат» и плавный переход к лимиту «10+15» (не больше 10 легионеров в заявке на сезон).

31 августа по двум ключевым реформам соберется Совет/правление РПЛ.

Напомним, что голландская компания Hypercube разработала схему турнира из нескольких этапов ради увеличения зрелищности и посещаемости. Однако клубы выступили за сохранение классического двухкругового формата.

Несколько лет назад схема «10+15» уже предлагалась, и исполком даже за неё голосовал, но после критики Алексея Миллера и тогдашнего главы РФС Виталия Мутко было решено ужесточить лимит до «6+5» (не больше шести иностранцев). С лета 2020 года в РПЛ действует лимит «8+17» (не больше восьми иностранцев в заявке на сезон).

С необычным предложением выступал один из клубов, который не называется. Он предложил установить тариф, по которому можно выкупить место легионеров. То есть, при определенном формате лимита клуб, который имеет потребность в иностранце, может выкупить одно или несколько мест у другого клуба, который этой потребности в легионерах не испытывает. Цена такого выкупа пока неизвестна.