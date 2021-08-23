Тренерский штаб сборной России опубликовал итоговую заявку команды на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. В окончательном списке числится 29 футболистов. В их число вошли только три игрока «Зенита»: защитник Вячеслав Караваев, а также хавбеки Александр Ерохин и Далер Кузяев.

Кроме того, довызван голкипер «Байера» Андрей Лунёв, который до этого лета выступал за сине-бело-голубых.

Примечательно, что в финальной заявке нашлось место сразу пяти вратарям. Помимо Лунёва, в список попали Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»). При этом из пяти вызванных голкиперов только Дюпин ездил на Евро-2020.

В обороне выделяется Сергей Петров из «Краснодара», который не был включён в первоначальный список. При этом защитники «Зенита», «Сочи» и «Антальяспора» Дмитрий Чистяков, Сергей Терехов и Фёдор Кудряшов соответственно исключены из заявки. Кроме того, в состав не попал и новичок «Динамо» хавбек Денис Макаров.

Также в итоговую заявку не был включён капитан сборной России, форвард «Зенита» Артём Дзюба, которого не было и в предварительном составе.

Россия сыграет в отборе на ЧМ-2022 с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, на выезде) и Мальтой (7 сентября, дома). Игры станут первыми под руководством Валерия Карпина.

Полный список вызванных игроков доступен на сайте РФС.