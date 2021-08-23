Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоговую заявку команды на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Сегодня был опубликован итоговый список из 29 игроков. В заявку не были включены три защитника — Дмитрий Чистяков («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор») и Сергей Терехов («Сочи»), а также хавбек Денис Макаров («Динамо»). Вместо Терехова в состав попал Сергей Петров из «Краснодара».

«Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Фёдора Кудряшова в «Антальяспоре», — приводит Телеграм-канал сборной России слова Карпина. — К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из «Сочи» получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из «Краснодара», который был следующим кандидатом на эту позицию».

Объясняя невызов Макарова, Карпин подчеркнул, что хочет дать ему время освоиться в новом клубе. Полузащитник перешёл в «Динамо» этим летом из «Рубина».

Россия сыграет в отборе на ЧМ-2022 с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, на выезде) и Мальтой (7 сентября, дома). Игры станут первыми для национальной команды под руководством Валерия Карпина.