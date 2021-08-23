Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев стал тем, кто предложил покупать места для легионеров у тех клубов, которым не нужны иностранные игроки.

Об этом рассказал президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

По словам Иванова, по поводу лимита на легионеров есть разные точки зрения, однако нынешний лимит используется только второй год. По мнению главы «Урала», нужно доиграть сезон и посмотреть по итогам, сколько иностранцев на поле выходило и сколько клубам нужно легионеров.

«Александр Иванович Медведев из «Зенита» предлагает — давайте будем покупать места у тех клубов, кому они не нужны. Ну давайте завтра места покупать, еще что-то покупать! Но это же все неправильно», — заявил Иванов.

Напомним, на сегодняшнем собрании клубов РПЛ команды проголосовали за лимит по схеме «10+15».