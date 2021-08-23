Московский «Локомотив» объяснил пост с фотографией бывшего игрока клуба Гжегожа Крыховяка после матча с «Краснодаром» в пятом туре РПЛ.

В «Инстаграме» клуба появилась публикация с фото расстроенного Крыховяка с подписью «Выбирай правильные цвета».

Заявление пресс-службы «Локо» цитирует портал Sport24. В клубе отметили, для матча с «Краснодаром» был выбран определенный коммуникационный план, связанный с общим зеленым цветом. «Помимо зеленого цвета, есть игроки, которые выступали за обе команды – Смолов и Крыховяк», — отметили в клубе, добавив, что промо к матчу, ролик со Смоловым и пост с Крыховяком — это части общей картины.

«Подпись к публикации не была попыткой обидеть лично Гжегожа, а выбранные для галереи изображения показывают честную борьбу на футбольном поле», — говорится в сообщении. Клуб также понимает, что общественный резонанс оказался негативным и болельщики посчитали, что «Локомотив» хотел обидеть бывшего игрока.

«Указание на выбор правильных цветов в контексте клубной коммуникации не является оскорблением для тех, кому этот посыл адресован. «Локомотив» не преследовал цели оскорбить Крыховяка», – заявили в пресс-службе «Локомотива».