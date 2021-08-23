Женская сборная России по волейболу сегодня, 23 августа, сыграет против сборной Бельгии матч группового этапа чемпионата Европы среди женских команд.

Игра пройдет в Белграде на стадионе «Штарк-Арена». Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

На старте чемпионата Европы сборная России одержала уже две победы: над командами Франции и Азербайджана. В первом матче российские волейболистки отдали соперницам один сет, во втором победили со счетом 3:0.

Сборная Бельгии в стартовом матче обыграла команду Азербайджана, однако затем в трех партиях проиграла хозяйке турнира — сборной Сербии.

Также в группе А, где соревнуются Россия и Бельгия, находится сборная Боснии и Герцеговины.